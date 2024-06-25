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Перша зібрана в Україні хорватська машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію
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Перша зібрана в Україні хорватська машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію

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Важка машина для розмінування MV-10
Важка машина для розмінування MV-10. Мінекономіки

Перша важка машина для розмінування MV-10, зібрана на українському підприємстві отримала сертифікат відповідності. Її вже передали українським саперам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що підприємство "Азтех-Україна", що здійснює складання та локалізацію хорватських машин механізованого розмінування DOK-ING MV-10, уже має замовлення на виробництво восьми таких машин.

Зазначається, що "Азтех-Україна" вже зараз виробляє до 40% компонентів у робочий орган MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%. До роботи над цими машинами залучили ще два українських підприємства, які виробляють частину комплектуючих до машин і тралів для їхнього перевезення. Підприємство має можливість виробляти до 60 машин розмінування MV-10 щорічно.

У Мінекономіки уточнили, що наразі в Україні працюють 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10. Фахівці ДСНС, ДССТ і Швейцарського фонду з протимінної діяльності використовують їх переважно в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. За даними відомства станом на кінець травня, за допомогою цих машин очищено 850 га українських земель і знищено понад 4500 мін, касетних боєприпасів та інших видів вибухонебезпечних предметів.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів.У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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