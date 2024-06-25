Уряд дозволив сертифікованим компаніям бронювати 100% саперів

Кабінет міністрів дозволив підприємствам та організаціям, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності забронювати 100% складу груп або відділень, які залучені до розмінування територій України. Відповідні зміни до постанови №76 уряд ухвалив на засіданні 18 червня.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Рішення влади передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Водночас бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі – до оперативного реагування.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів.У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.