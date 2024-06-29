Президент Володимир Зеленський заявив, що під час чергового обміну полоненими з Росією, в Україну вдалося повернути християнських священників — Богдана Гелету та Івана Левицького.

Про це глава держави сказав під час національного молитовного сніданку 29 червня, повідомляє Офіс президента.

"Цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників – Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони зараз перебувають тут, із нами. Я б дуже хотів, щоб ми привітали їх усі. Ми вам дуже дякуємо за силу та за гідність, із якими ви пройшли цей шлях, через усе це", — сказав він.

Президент розповів, що Гелета та Левицький "несли слово Боже" в Бердянську, у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви.

"16 листопада 22022 року окупанти схопили їх і з того часу утримували в неволі. Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, дуже дякуємо, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього. І так само ми з вами повинні не здаватися та боротися за те, щоб повернути додому всіх, усіх наших людей, які ще досі в російському полоні, усіх українських дітей, які були викрадені на окупованій території та депортовані силою в Росію", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що українці повинні боротися, щоб повернути нормальне життя й безпеку кожному місту і кожній громаді.

"Усім, хто страждає від російського зла, від російських ударів і хто, на жаль, в окупації Росії. Ми повинні діяти разом, щоб повністю реалізувати "формулу миру" і щоб російський окупант ні в чому не переміг життя. Ми не раз доводили, що не буває нездійсненних речей, коли справді віриш у свої сили, коли дійсно знаєш, що на твоєму боці – правда людська й Божа, коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності", — сказав він.

Ввечері 28 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з полону вдалося звільнити 10 цивільних українців: Нарімана Джеляла, Валерія Матюшенка, Олену Пєх, Богдана Гелету, Івана Левицького, Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову. Звільнені з російської неволі українці вже у Києві.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими водночас уточнили, що цивільні українці були звільнені у межах 53-го обміну, який розпочався 25 червня з визволення 90 військових.