НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
СБУ показало відео повернення українців з полону
ПолонОБМІНВторгнення Росії в УкраїнуСБУЖиття

СБУ показало відео повернення українців з полону

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Повернення цивільних українців з полону
Повернення цивільних українців з полону 28 червня 2024 року. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Ввечері 28 червня до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних громадян. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

СБУ показало ексклюзивне відео повернення українців з полону.

"З полону звільнили ще 10 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", — йдеться у повідомленні.

Ввечері 28 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з полону вдалося звільнити 10 цивільних українців: Нарімана Джеляла, Валерія Матюшенка, Олену Пєх, Богдана Гелету, Івана Левицького, Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханова. Звільнені з російської неволі українці вже у Києві.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими водночас уточнили, що цивільні українці були звільнені у межах 53-го обміну, який розпочався 25 червня з визволення 90 військових.

Топ дня
Удар по Дніпру 28 червня
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі, повернення цивільних з полону РФ. 856 день війни. Онлайн Важливо
вболівальники на Житньому ринку у Києві, Євро-2024
Українські артилеристи на Донеччині, обстріли Одеси, Торецька та Харкова. Тиждень війни у фото
Звільнені з полону цивільні
Визволення з полону Нарімана Джеляла, вибухи на Вінниччині й транш МВФ — головні новини ранку 29 червня
Стяг Сполучених Штатів Америки
Reuters: США найближчим часом оголосять про пакет військової допомоги Україні
Володимир Зеленський
Президент підписав закон про перезавантаження БЕБ

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Наріман Джелял
Україна повернула з полону 10 цивільних громадян. Серед них – Наріман Джелял
Папа Римський Франциск зустрівся з родичами військовополонених бійців бригади “Азов”
Папа Римський зустрівся з рідними військовополонених бійців бригади "Азов"
Російські військовополонені
Вперше на обміні був офіс омбудсменки РФ: про що говорили з Лубінцем
Андрій Юсов
Юсов розповів, коли звільнені військовополонені побачать свої родини
На початок