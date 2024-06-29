СБУ показало відео повернення українців з полону

Ввечері 28 червня до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних громадян. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

СБУ показало ексклюзивне відео повернення українців з полону.

"З полону звільнили ще 10 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", — йдеться у повідомленні.

Ввечері 28 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з полону вдалося звільнити 10 цивільних українців: Нарімана Джеляла, Валерія Матюшенка, Олену Пєх, Богдана Гелету, Івана Левицького, Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханова. Звільнені з російської неволі українці вже у Києві.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими водночас уточнили, що цивільні українці були звільнені у межах 53-го обміну, який розпочався 25 червня з визволення 90 військових.