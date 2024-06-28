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Росія імовірно розосередить бази БпЛА після українських атак — британська розвідка
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Росія імовірно розосередить бази БпЛА після українських атак — британська розвідка

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Росія, бази шахедів
Ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136 ("шахед"). Facebook/IPNA

Росія, можливо, розпорошить свої операції з використанням безпілотників (зокрема, "шахедів"), перемістивши пункти на менш вразливі для України бази. На певний час це завадить масштабним дроновим атакам РФ.

Про це йдеться в щоденному звіті від Міноборони Великої Британії.

Відколи Україна посилила ППО, Росія не могла на повну міць використовувати швидку бомбардувальну авіацію. Тому вдалася до широкого застосування відносно недорогих безпілотників. Росіяни використовують дрони для виснаження української протиповітряної оборони й атак на військові і цивільні об'єкти, що розташовані поза досяжністю російської артилерії, пише британська розвідка.

На думку британських військових фахівців, після удару ЗСУ по місцю зберігання "шахедів" у Краснодарському краю є імовірність, що на короткий час це спричинять певний збій. Росія менше могтиме запускати БпЛА з позицій, яких досягає Україна.

"Існує реальна можливість того, що Росія розпорошить свої операції з використанням дронів на менш вразливі бази, а отже, цей вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком імовірно, що Україна скористається нещодавніми успіхами і продовжить кампанію проти БпЛА, щоби завдати шкоди Росії", — пише Міноборони.

Україна вдарила по базі російських дронів у Єйську

Уночі 21 червня Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї.

Як повідомили Суспільному джерела у спецслужбах, спочатку в рамках спільної реалізації із ракетними військами та ВМС ЗСУ, спецоперація відбулася на полігоні 167-го навчального центру у н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні “шахеди”. Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією.

За даними британської розвідки, тоді було знищено 120 безпілотників і поранено 9 людей серед персоналу.

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