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РФ підвищує податки, щоб фінансувати війну проти України — британська розвідка
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РФ підвищує податки, щоб фінансувати війну проти України — британська розвідка

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Ілюстративне фото. Фото: ГУ розвідки Міністерства оборони України/Facebook

Оголошене у Росії підвищення податків майже напевно використають для фінансування зростальних потреб, які, серед іншого, пов’язані з війною проти України.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Зазначається, що надходження збільшаться приблизно на $29 млрд доларів у 2025 році. Ставка корпоративного податку зросте від 20% до 25%, а максимальна ставка податку на прибуток буде збільшена з 15% до 22%.

"Додаткові надходження, отримані насамперед за рахунок збільшення корпоративного податку, майже напевно будуть використані для фінансування зростаючих витрат уряду", — йдеться у зведенні.

При цьому британська розвідка прогнозує, що державні витрати Росії у 2024 році зростуть приблизно на 15% порівняно з 2023 роком, але, швидше за все, будуть збільшуватися далі.

Збільшення видатків майже напевно продовжиться і у 2025 році, разом зі зростанням витрат на оборону, соціальні потреби та інфраструктуру.

"Збільшення податкового тягаря на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів. Економічне зростання Росії дуже ймовірно, зумовлено великими державними інвестиціями у військовий сектор економіки. Однак інвестиції в невійськові сектори ймовірно перебувають у стані стагнації", — йдеться у зведенні.

У британській розвідці зазначають також, що військові сектори також дуже ймовірно монополізують велику частину трудових ресурсів, а збільшення податкового навантаження на бізнес обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

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