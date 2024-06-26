НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Британська розвідка: у Росії сплеск злочинності через повернення ув'язнених з війни в Україні
РОСІЯВЕЛИКА БРИТАНІЯВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвіт

Британська розвідка: у Росії сплеск злочинності через повернення ув'язнених з війни в Україні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Депутати російської Держдуми занепокоїлись з приводу загрози закону і порядку у країні, яку представляють колишні в'язні, що повертаються до РФ після війни в Україні.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

Зокрема голова комітету Держдуми РФ із захисту сім'ї, питань батьківства, материнства та дитинства Ніна Останіна заявила, що злочинів буде більше, оскільки ці колишні в'язні не соціалізовані. Вона сказала, що ексув'язнені мають перебувати під постійним контролем правоохоронців, і суспільство необхідно захищати від таких людей й додала що є "гостра" потреба ухвалення законодавства з цього приводу.

Депутат Держдуми РФ Максим Іванов також попередив, що після повернення людей з війни може бути зростання злочинності.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що ув'язненим, відправленим воювати в Україну, не слід дозволяти повертатися до Росії доти, доки не буде досягнуто перемоги у війні.

У британській розвідці нагадали, що Росія вербує ув'язнених для служби у своїй армії як мінімум із липня 2022 року. Ініціатором цієї практики став нині покійний голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Вироки ув'язненим пом'якшуються в обмін на участь у бойових діях в Україні. Багато хто загинув на передовій.

У відомстві також зазначили, що генеральна прокуратура Росії припинила публікувати офіційну статистику злочинності з 1 січня 2023 року, ймовірно, через можливе зростання насильницьких злочинів, які скоюються колишніми в'язнями, які повернулися до війни в Україні.

А російське ЗМІ "Вёрстка" повідомило у квітні 2024 року, що щонайменше 107 росіян було вбито та ще 100 серйозно поранено людьми, які повернулися з фронту.

"Вербування ув'язнених у російські Збройні сили та наслідки для російських громад у разі їх звільнення — це практика та ризик, на який російський уряд готовий піти, щоб продовжити війну в Україні", — резюмували у британській розвідці.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія продовжує використовувати спеціально виділені підрозділи "Шторм-Z" для локальних наступальних операцій в Україні, однак з елітних вони перетворилися на штрафбати.

Топ дня
вільнянськ
Удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові, ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 857 день війни. Онлайн Важливо
Атака на Київ 30 червня
Ракетна атака на Київ: є пошкодження житлового будинку в Оболонському районі
РФ завдала удару по терміналу &quot;Нової пошти&quot; у Харкові: є загиблий, серед поранених — немовля
РФ завдала удару по терміналу "Нової пошти" у Харкові: є загиблий, серед поранених — немовля
30 червня Україна отримує надлишки електрики з енергосистеми Польщі — Міненерго
30 червня Україна отримує надлишки електрики з енергосистеми Польщі — Міненерго
Проєкт будівництва Національного військового меморіального кладовища пройшов держекспертизу
Проєкт будівництва Національного військового меморіального кладовища пройшов держекспертизу

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
"Україна може знайти модель": Зеленський про можливі перемовини з Росією
Володимир Зеленський
Російський наступ на Харківщину провалився — Зеленський
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів
Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат в Росії — ЗМІ
Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат в Росії — ЗМІ
На початок