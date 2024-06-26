Депутати російської Держдуми занепокоїлись з приводу загрози закону і порядку у країні, яку представляють колишні в'язні, що повертаються до РФ після війни в Україні.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

Зокрема голова комітету Держдуми РФ із захисту сім'ї, питань батьківства, материнства та дитинства Ніна Останіна заявила, що злочинів буде більше, оскільки ці колишні в'язні не соціалізовані. Вона сказала, що ексув'язнені мають перебувати під постійним контролем правоохоронців, і суспільство необхідно захищати від таких людей й додала що є "гостра" потреба ухвалення законодавства з цього приводу.

Депутат Держдуми РФ Максим Іванов також попередив, що після повернення людей з війни може бути зростання злочинності.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що ув'язненим, відправленим воювати в Україну, не слід дозволяти повертатися до Росії доти, доки не буде досягнуто перемоги у війні.

У британській розвідці нагадали, що Росія вербує ув'язнених для служби у своїй армії як мінімум із липня 2022 року. Ініціатором цієї практики став нині покійний голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Вироки ув'язненим пом'якшуються в обмін на участь у бойових діях в Україні. Багато хто загинув на передовій.

У відомстві також зазначили, що генеральна прокуратура Росії припинила публікувати офіційну статистику злочинності з 1 січня 2023 року, ймовірно, через можливе зростання насильницьких злочинів, які скоюються колишніми в'язнями, які повернулися до війни в Україні.

А російське ЗМІ "Вёрстка" повідомило у квітні 2024 року, що щонайменше 107 росіян було вбито та ще 100 серйозно поранено людьми, які повернулися з фронту.

"Вербування ув'язнених у російські Збройні сили та наслідки для російських громад у разі їх звільнення — це практика та ризик, на який російський уряд готовий піти, щоб продовжити війну в Україні", — резюмували у британській розвідці.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія продовжує використовувати спеціально виділені підрозділи "Шторм-Z" для локальних наступальних операцій в Україні, однак з елітних вони перетворилися на штрафбати.