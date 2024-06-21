Сили оборони України 20 та 21 червня успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі РФ. Зокрема, йдеться про склад пально-мастильних матеріалів РФ у Тамбовській області, а також нафтобазу “Енемська”, що в Республіці Адигея, та Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Про це у п’ятницю, 21 червня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч проти 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів РФ у Тамбовській області, а також нафтобазу “Енемська”, що в Республіці Адигея.

В районі нафтобази “Енемська” зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів росіян в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами.

Уже у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки росіян у Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження російських цілей уточнюється.

Також, вночі 21 червня Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Як повідомили Суспільному джерела у спецслужбах, спочатку в рамках спільної реалізації із ракетними військами та ВМС ЗСУ, спецоперація відбулася на полігоні 167-го навчального центру у н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні “шахеди”. Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією.

Згодом дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Це — ключові заводи південного округу РФ, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту.

Як пояснило джерело, ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту — зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ.

Що цьому передувало

Раніше в РФ повідомили, що у ніч проти 21 чеврня Єйський, Темрюкський і Сіверський райони Краснодарського краю Росії опинилися під атакою дронів. Травмовані шестеро людей, є загиблий. Зранку у Міноборони РФ заявили про перехоплення та знищення 70 БПЛА над територією Криму та над акваторією Чорного моря, 43 БПЛА над територією Краснодарського краю та один БПЛА над територією Волгоградської області.

Крім того, поінформовані джерела в українських спецслужбах напередодні повідомили Суспільному, що дрони Служби безпеки України (СБУ) вночі 20 червня атакували дві нафтобази на території Росії. Йдеться про підприємства у Республіці Адигея і Тамбовській області Росії.