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З початку року в Україні встановили 2295 станцій мобільного зв'язку
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З початку року в Україні встановили 2295 станцій мобільного зв'язку

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Енергонезалежна базова станція мобільного зв'язку
Енергонезалежна базова станція в Одеській області, 12 червня 2023 року. Михайло Федоров/Telegram

За пів року у більш як 300 українських населених пунктах встановили 2295 базових станцій мобільного зв'язку. Це рекордна кількість для України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Станції встановлюють українські мобільні оператори. На місяць вони в середньому встановлюють 240 станцій.

У травні Мінцифри разом із партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року, зазначив Федоров. Одна з цілей відомства — щоби 98% населення України до 2030 року мали мобільний зв’язок та доступ до інтернету. Зараз цей показник становить 91%.

Зв'язок — особливо актуальне питання в період війни Росії, зокрема й тому, що армія РФ обстрілює українські телекомунікації, додав міністр.

Коли у 2022-му розпочалися відключення світла, в українців почалися водночас і перебої зі зв'язком. Як пояснював Суспільному в коментарі експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч, абсолютна більшість базових станцій мобільного зв’язку в Україні як джерело живлення використовують акумулятори. А ті можуть підтримувати функціонування протягом кількох годин.

Але в Україні, зокрема на Одещині, відтоді тестують й базові станції на сонячних батареях. А на Кіровоградщині запроваджували безперебійне живлення станцій від генераторів.

Наприкінці травня Федоров також повідомляв, що в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G. Це нове покоління мобільного інтернету, яке має забезпечити швидшу передачу даних на телефон і з телефона, ширше покриття та більш стабільний зв'язок.

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