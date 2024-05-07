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Латвія передала Україні комунікаційного обладнання на 100 тисяч євро
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Латвія передала Україні комунікаційного обладнання на 100 тисяч євро

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Латвія передала Україні комунікаційне обладнання
Латвія передала Україні комунікаційне обладнання. Міноборони України

Латвія в межах IT-коаліції передала Україні комунікаційного обладнання вартістю близько 100 тисяч євро. Обладнання має забезпечити бригади Сил оборони зв'язком на тактичному рівні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Завдяки нашим партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв’язку на лінії фронту. Вдячна нашому партнеру за своєчасну підтримку", — прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міноборони додали, що раніше Латвія вже передавала ноутбуки в межах ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.

Про ІТ-коаліцію

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її мета — підтримати Міністерство оборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Внески в ІТ-коаліцію зробили Естонія (500 тисяч євро), Люксембург (10 мільйонів євро) та Нідерланди (10 мільйонів євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

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