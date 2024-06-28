У Тамбовській області Росії спалахнула нафтобаза після атаки БПЛА

У російській Тамбовської області безпілотник атакував нафтобазу. Як наслідок — спалахнула пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.
Про це повідомив голова Тамбовської області Росії Максим Єгоров.
Він уточнив, що загоряння локалізовано, залучені 11 пожежних розрахунків.
"До найближчого населеного пункту – 3 км. У разі потреби буде проведено евакуацію мешканців. Для цього все готове. Ситуація під контролем", — написав Єгоров в Telegram.
27 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області. Російські Telegram-канали повідомили, що у Тверській області атаковано хімзавод.
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