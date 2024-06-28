НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Тамбовській області Росії спалахнула нафтобаза після атаки БПЛА
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯДронПОЖЕЖАПодіїСвітВійна

У Тамбовській області Росії спалахнула нафтобаза після атаки БПЛА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа на нафтобазі в Росії
Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї РФ, 9 травня 2024 року, ілюстративне фото. Telegram-канал Mash

У російській Тамбовської області безпілотник атакував нафтобазу. Як наслідок — спалахнула пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Тамбовської області Росії Максим Єгоров.

Він уточнив, що загоряння локалізовано, залучені 11 пожежних розрахунків.

"До найближчого населеного пункту – 3 км. У разі потреби буде проведено евакуацію мешканців. Для цього все готове. Ситуація під контролем", — написав Єгоров в Telegram.

27 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області. Російські Telegram-канали повідомили, що у Тверській області атаковано хімзавод.

Топ дня
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
Зеленський і Столтенберг
Безпекова угода між ЄС і Україною, відключення світла та обстріл півдня. 855 день війни. Онлайн
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
Літак, 60 артсистем та 1170 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Дональд Трамп і Джо Байден під час першого раунду президентських дебатів у Клівленді
Дебати Байдена і Трампа. Текстовий онлайн
Аварія потяга у Словаччині
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом. Є загиблі

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Солдат ЗСУ
Вибухи на Миколаївщині, дебати Трампа і Байдена й атака дрона по нафтобазі у РФ — головні новини ранку 28 червня
Байден і Трамп під час дебатів
Трамп: "Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди"
Орбан і Зеленський
Радник Орбана розповів, чи надаватиме Угорщина військову допомогу Україні
Роковини удару по піцерії RIA у Краматорську
Роковини удару по піцерії RIA у Краматорську: спогади парамедиків та свідків. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок