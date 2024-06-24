Під Москвою загорілася будівля, що належала інституту електродеталей

У підмосковному місті Фрязіно в Росії зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежа охопила 4500 кв. м, щонайменше двоє людей загинули.

Про це повідомляють Міністерство надзвичайних ситуацій Росії, губернатор Московської області Андрій Воробйов, "РИА Новости" й "ТАСС".

Про пожежу в 9-поверховій будівлі в промзоні під Москвою стало відомо вдень 24 червня. Спершу стверджувалося, що будівля належить науково-дослідному інституту "Платан", який серед іншого займається розробкою і виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів.

Проте "Роселектроніка" спростувала це. За словами холдингу, будівля у Фрязіно ще у 1990-х перейшла в приватну власність та не пов'язана з оборонною промисловістю.

Станом на 17:00 вже відомо про двох загиблих, каже Воробйов. Вони загинули через травми, коли стрибали з вікон, повідомили екстрені служби для "РИА Новости".

Одну людину врятували. На місці чергують 16 бригад "швидких", працюють понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки, туди також спрямували вертоліт Ка-32.

О 16:55 стався обвал конструкцій, пише "ТАСС".

Головне управління Слідчого комітету Московської області відкрило кримінальну справу за фактом смерті двох людей під час пожежі.

О 17:16 в МНС написали, що пожежа зросла до площі 4500 кв. м.

О 17:14 губернатор Воробйов заявив про двох потерпілих пожежників. Вони відмовилися їхати до лікарні. А один із потерпілих, 34-річний чоловік, перебуває у важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.

"ТАСС" і "РИА Новости" додають, що в будівлі ще є шестеро людей, зв'язку з ними нема.

Доповнено о 17:46. Уточнені деякі дані пожежі.