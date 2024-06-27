У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом. Є загиблі

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок зіткнення потяга та автобуса біля міста Нове Замки на півдні Словаччині.

Про це повідомляє Оперативний центр рятувальної служби охорони здоров’я Словацької Республіки.

Зазначається, що потяг прямував зі столиці Чехії Праги до столиці Угорщини Будапешта. На борту перебували понад 100 людей. Водночас в автобусі перебували 8 пасажирів та водій.

Згідно з попередньою інформацією, на момент аварії запобіжник на залізничному переїзді працював: ймовірно, водій автобуса його не помітив.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що станом на 21:00 за місцевим часом жертви ДТП ще не ідентифіковані.

Як пише АР, водій врятувався, у нього легкі опіки. Що стало причиною аварії, поки що невідомо, влада проводила розслідування.

Президент Словаччини Пітер Пеллегріні, який перебував у Брюсселі для участі в саміті лідерів Європейського Союзу, висловив співчуття родичам загиблих.

"Я бажаю постраждалим якнайшвидшого одужання і дякую лікарям і командам рятувальників за виконану роботу", — сказав Пеллегріні.

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що в поїзді були українці. Українське МЗС повідомило Суспільному, що перевіряє, чи є серед постраждалих українці.

Увечері 5 червня, у Чехії, близько 23:30 за місцевим часом пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до українського міста Чоп зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo у чеському місті Пардубіце. Загинуло чотири людини, серед них дві громадянки України. Понад 20 людей отримали середні і тяжкі ушкодження. Причиною зіткнення є те, що пасажирський експрес їхав на сигнал, що забороняє рух.