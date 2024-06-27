НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом. Є загиблі
АВАРІЯДТПСловаччинаПодіїСвіт

У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом. Є загиблі

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Аварія потяга у Словаччині
Люди евакуювалися з потяга, Нове Замки, Словаччина, 27 червня 2024 року. REUTERS/Katarina Molnarova P.

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок зіткнення потяга та автобуса біля міста Нове Замки на півдні Словаччині.

Про це повідомляє Оперативний центр рятувальної служби охорони здоров’я Словацької Республіки.

Зазначається, що потяг прямував зі столиці Чехії Праги до столиці Угорщини Будапешта. На борту перебували понад 100 людей. Водночас в автобусі перебували 8 пасажирів та водій.

Згідно з попередньою інформацією, на момент аварії запобіжник на залізничному переїзді працював: ймовірно, водій автобуса його не помітив.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що станом на 21:00 за місцевим часом жертви ДТП ще не ідентифіковані.

Як пише АР, водій врятувався, у нього легкі опіки. Що стало причиною аварії, поки що невідомо, влада проводила розслідування.

Президент Словаччини Пітер Пеллегріні, який перебував у Брюсселі для участі в саміті лідерів Європейського Союзу, висловив співчуття родичам загиблих.

"Я бажаю постраждалим якнайшвидшого одужання і дякую лікарям і командам рятувальників за виконану роботу", — сказав Пеллегріні.

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що в поїзді були українці. Українське МЗС повідомило Суспільному, що перевіряє, чи є серед постраждалих українці.

Увечері 5 червня, у Чехії, близько 23:30 за місцевим часом пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до українського міста Чоп зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo у чеському місті Пардубіце. Загинуло чотири людини, серед них дві громадянки України. Понад 20 людей отримали середні і тяжкі ушкодження. Причиною зіткнення є те, що пасажирський експрес їхав на сигнал, що забороняє рух.

Топ дня
Світло, лампочка
28 червня світло вимикатимуть протягом усієї доби — Укренерго Доповнено
Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі
Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі Важливо
Україна і ЄС підписали безпекову угоду
Україна і ЄС підписали безпекову угоду. Також Зеленський підписав угоди з Литвою та Естонією Важливо
Україна, євро
Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility — Мінфін Важливо
Зеленський прибув на переговори до Брюсселя
Зеленський прибув на переговори до Брюсселя

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Внаслідок сходження з рейок потягу у Комі загинули щонайменше двоє людей
Внаслідок сходження з рейок потягу у Комі загинули щонайменше двоє людей
У Росії у Комі зійшли з рейок дев'ять вагонів пасажирського поїзда Воркута — Новоросійськ
У Росії у Комі зійшли з рейок дев'ять вагонів пасажирського поїзда Воркута — Новоросійськ
Автобус із українцями вранці потрапив у ДТП у Румунії — МЗС
Автобус із українцями вранці потрапив у ДТП у Румунії, водій заснув за кермом — пасажирка
Автобус "Київ-Варшава" з українцями з'їхав у кювет у Польщі, є травмовані — МЗС
Автобус "Київ-Варшава" з українцями з'їхав у кювет у Польщі, є травмовані — МЗС
На початок