У Румунії автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. Є постраждалі

У Румунії, 16 червня, автобус з українцями потрапив в аварію. Унаслідок ДТП чотирьох людей доправили до лікарні.

Про це повідомляє румунське видання News.

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. Зазначається, що в автобусі перебували 57 людей, зокрема, 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 людей (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми. Крім цього, двох дорослих і двох дітей доправили в лікарню.

На місце події оперативно прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання", який запроваджують під час масштабних аварій, і дає змогу швидше вживати заходів реагування.

У місцевій поліції повідомили, що обидва водії були перевірені за допомогою тестера, щоб встановити ознаки щодо можливої ​​присутності психоактивних речовин, результати були негативними.

Увечері 5 червня, у Чехії, близько 23:30 за місцевим часом пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував до українського міста Чоп зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo у чеському місті Пардубіце. Загинуло чотири людини, серед них дві громадянки України. Понад 20 людей отримали середні і тяжкі ушкодження. Причиною зіткнення є те, що пасажирський експрес їхав на сигнал, що забороняє рух.