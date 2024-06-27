Грузія в першому читанні ухвалила законопроєкт, що обмежує права ЛГБТ

Парламент Грузії сьогодні, 27 червня, затвердив у першому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів. Ці документи, зокрема, забороняють одностатеві союзи, зміну статі та "ЛГБТ-пропаганду".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа" — проєкт "Радіо Свобода".

25 червня Венеційська комісія опублікувала свій висновок щодо законопроєкту про ЛГБТ у Грузії. Там ідеться, що законодавча ініціатива не відповідає європейським та міжнародним стандартам, а сама лише пропозиція закону ризикує ще більше розпалити ворожнечу та стигматизацію ЛГБТ.

Комісія рекомендувала грузинській владі переглянути цю законодавчу пропозицію і не ухвалювати текст.

Нагадаємо, цей законодавчий пакет ініціювала 4 червня керівна партія Грузії "Грузинська мрія".

Що передбачає законопроєкт "Грузинської мрії"

Наприклад, цими законами хочуть оголосити 17 травня Днем сімейної святості та шанування батьків й офіційним вихідним. У світі ця дата — Міжнародний день проти гомофобії та трансфобії. Що ще пропонують: