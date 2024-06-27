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Грузія в першому читанні ухвалила законопроєкт, що обмежує права ЛГБТ
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Грузія в першому читанні ухвалила законопроєкт, що обмежує права ЛГБТ

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Парламент Грузії сьогодні, 27 червня, затвердив у першому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" і поправки до ще 18 законів. Ці документи, зокрема, забороняють одностатеві союзи, зміну статі та "ЛГБТ-пропаганду".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа" — проєкт "Радіо Свобода".

25 червня Венеційська комісія опублікувала свій висновок щодо законопроєкту про ЛГБТ у Грузії. Там ідеться, що законодавча ініціатива не відповідає європейським та міжнародним стандартам, а сама лише пропозиція закону ризикує ще більше розпалити ворожнечу та стигматизацію ЛГБТ.

Комісія рекомендувала грузинській владі переглянути цю законодавчу пропозицію і не ухвалювати текст.

Нагадаємо, цей законодавчий пакет ініціювала 4 червня керівна партія Грузії "Грузинська мрія".

Що передбачає законопроєкт "Грузинської мрії"

Наприклад, цими законами хочуть оголосити 17 травня Днем сімейної святості та шанування батьків й офіційним вихідним. У світі ця дата — Міжнародний день проти гомофобії та трансфобії. Що ще пропонують:

  • Не допускається реєстрація альтернативного шлюбу (не між чоловіком і жінкою), який суперечить умовам, встановленим законодавством Грузії.
  • Усиновити дитину не можна буде людям, які ідентифікують себе як іншу стать або не є гетеросексуальними.
  • Забороняється зміна статі.
  • У документах забороняється вказувати стать людини, відмінну від біологічної.
  • "Заборона пропаганди" в освітній сфері – у навчальному закладі заборонено проводити ЛГБТ-пропаганду, зокрема, сприяти поширенню такої інформації, яка спрямована на пропаганду іншої гендерної приналежності особи, інцесту, одностатевих стосунків.
  • По телебаченню забороняється транслювати сцени інтимних стосунків між представниками однієї статі або сцени інцесту. Реклама такого ж змісту теж буде заборонена. З уже наявних фільмів такі сцени мають вирізати, пояснив Папуашвілі.
  • Забороняються публічні збори чи демонстрації, "спрямовані на сприяння ідентифікації особи з іншою статтю", одностатеві стосунки чи інцест.
  • Трудові відносини, спрямовані на нехтування біологічною статтю, будуть недійсними.

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