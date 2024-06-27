НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі
Вибори у СШАДональд ТрампДжо БайденСШАВИБОРИПодіїСвітПолітика

Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі

Важливо
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі
27 червня відбудуться перші передвиборчі дебати між Байденом і Трампом. Суспільне Новини

Cуспільний мовник покаже дебати кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа на CNN, що стануть їхнім першим спільним публічним виступом політиків з 2020 року.

28 червня о 3:30 на телеканалі Перший почнеться студія, а о 4:00 — самі дебати з українським перекладом.

Також їх можна буде подивитись наживо на сайті Суспільне Новини. Крім цього, на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн, а згодом — огляд та підсумки дебатів.

Якими будуть правила дебатів

Дебати відбуватимуться без живої аудиторії й триватимуть 90 хвилин.

Як повідомляє канал CNN, кандидати не можуть використовувати нотатки, мікрофон кандидата вмикатимуть, коли буде його черга говорити.

Очікується, що дебати між найстарішим чинним президентом Байденом і колишнім главою держави Трампом, якого суд визнав винним у кримінальній справі, можуть стати переломним моментом у боротьбі суперників за голоси виборців.

Напередодні дебатів пояснюємо, які питання є найбільш принциповими у цих перегонах у нашому подкасті "Американські гірки".

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

Топ дня
Світло, лампочка
28 червня світло вимикатимуть протягом усієї доби — Укренерго Доповнено
Україна і ЄС підписали безпекову угоду
Україна і ЄС підписали безпекову угоду. Також Зеленський підписав угоди з Литвою та Естонією Важливо
Україна, євро
Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility — Мінфін Важливо
Зеленський прибув на переговори до Брюсселя
Зеленський прибув на переговори до Брюсселя
Президент США Джо Байден та колишній глава держави Дональд Трамп
27 червня відбудуться перші передвиборчі дебати між Байденом і Трампом — CNN

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Дебати Байдена і Трампа
"Політичний театр": прогноз від експосла США в Україні щодо передвиборчих дебатів Байдена і Трампа
Кулеба про дипломатію, якщо виграє Трамп
"Мости" будуються з усіма — Кулеба про Трампа, який може виграти в США
Швейцарія про другий саміт та участь Путіна попри ордер МКС
МЗС Швейцарії: наступний Саміт миру може зібратися ще до президентських виборів США
Джо Байден і Дональд Трамп
Байден та Трамп домовилися про правила майбутніх дебатів — CNN
На початок