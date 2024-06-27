Суспільне покаже дебати Байдена та Трампа у прямому ефірі

Cуспільний мовник покаже дебати кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа на CNN, що стануть їхнім першим спільним публічним виступом політиків з 2020 року.

28 червня о 3:30 на телеканалі Перший почнеться студія, а о 4:00 — самі дебати з українським перекладом.

Також їх можна буде подивитись наживо на сайті Суспільне Новини. Крім цього, на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн, а згодом — огляд та підсумки дебатів.

Якими будуть правила дебатів

Дебати відбуватимуться без живої аудиторії й триватимуть 90 хвилин.

Як повідомляє канал CNN, кандидати не можуть використовувати нотатки, мікрофон кандидата вмикатимуть, коли буде його черга говорити.

Очікується, що дебати між найстарішим чинним президентом Байденом і колишнім главою держави Трампом, якого суд визнав винним у кримінальній справі, можуть стати переломним моментом у боротьбі суперників за голоси виборців.

Напередодні дебатів пояснюємо, які питання є найбільш принциповими у цих перегонах у нашому подкасті "Американські гірки".

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.