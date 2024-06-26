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Зеленський доручив уряду опрацювати питання бронювання від мобілізації далекобійників
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Зеленський доручив уряду опрацювати питання бронювання від мобілізації далекобійників

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Зеленський доручив уряду опрацювати питання бронювання від мобілізації далекобійників
Президент України Володимир Зеленський виступає перед нижньою палатою парламенту Бундестагу в Берліні, Німеччина, 11 червня 2024 року. REUTERS/Lisi Niesner

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів опрацювати питання бронювання від мобілізації далекобійників.

Так президент відповів на відповідну петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів.

“Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України “Про звернення громадян” мною розглянуто електронну петицію № 22/225442-еп “Додати до категорії осіб, що претендують на отримання Броні від мобілізації, водіїв що здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення”, ініційовану 3 травня 2024 року громадянином Карягіним Дмитром Володимировичем, яку підтримали понад 25 тисяч громадян”, — йдеться у відповіді Зеленського.

Він відзначив, що у зазначеній петиції порушено питання стосовно можливості внесення до списку осіб, що претендують на звільнення від мобілізації, водіїв, які здійснюють міжнародні пасажирські і вантажні перевезення та мають державну ліцензію на здійснення таких перевезень.

“За Конституцією України захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього Українського народу; оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України; захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України; громадяни відбувають військову службу відповідно до закону (частини перша та друга статті 17, стаття 65)”, — наголосив президент.

Зеленський повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра України Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора.

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