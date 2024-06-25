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Уряд виділив ще понад 57 млн гривень на компенсації за безоплатне розміщення переселенців
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Уряд виділив ще понад 57 млн гривень на компенсації за безоплатне розміщення переселенців

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Кабінет міністрів виділив ще понад 57 мільйонів гривень на компенсації за безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб (ВПО) у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності. Йдеться про покриття витрат за комунальні послуги.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зокрема понад 8,3 мільйона гривень отримають МВС, Мінагрополітики, Міненерго, Міносвіти, МОЗ, Мінкульт та Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їх управління.

Більш ніж 47,7 мільйона гривень направлено комунальним закладам, державним закладам освіти, які передані на фінансування із місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад.

"Надання зазначеної вище дотації із держбюджету місцевим бюджетам за затвердженим розподілом між обласними бюджетами здійснюватиме Мінреінтеграції", — йдеться у повідомленні.

Крім цього понад 1 мільйон гривень надається обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).

З 1 березня цього року в Україні змінилися правила нарахування виплат для ВПО і зменшиться кількість категорій, які матимуть на них право.

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