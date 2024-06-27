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У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних оновили свої дані
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У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних оновили свої дані

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У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних оновили свої дані
Чоловіки у черзі на оновлення даних військового обліку у ЦНАПі. Суспільне Чернівці/Анастасія Лупашку

2 мільйони 430 тисяч українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів, серед них 1 мільйон 852 тисяч – через застосунок Резерв+.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Станом на сьогоднішній ранок 2 мільйони 430 тисяч українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед них 1 мільйон 852 тисячі – у застосунку Резерв+. Тобто, українці віддають перевагу можливостям електронним у застосунку, який запустили саме під законопроєкт, що 18 травня набув чинності”, — сказав Лазуткін.

За його словами, процес мобілізації став інтенсивним, і це дозволить з часом замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації.

“Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються, процес набув інакшої інтенсивності”, — сказав Лазуткін.

Він додав, що не може розкривати цифри, але динаміка позитивна. За його словами, в Міноборони розуміють, що для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинились у війську, потрібен деякий час, потрібно пройти ВЛК, навчання, мобілізаційне розпорядження.

“Але так чи інакше процес іде, і ми можемо розраховувати, що ці люди допоможуть боронити Батьківщину, це дуже важливо. Тому що ми знаємо, що на передовій непроста ситуація, багато військовослужбовців виснажені і потребують ротації”, — сказав Лазуткін.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

  • після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;
  • після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;
  • після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.
  • якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;
  • після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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