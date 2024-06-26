Вночі 26 червня у Смоленській області збито два дрони — Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що вночі 26 червня над територією Смоленської області нібито було збито два безпілотники.

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

"Черговими засобами ППО знищено два БПЛА над територією Смоленської області", — розповіли у Міноборони РФ.

За словами губернатора регіону Василя Анохіна, дрони намагались атакувати військові об'єкти, розташовані у Вяземському районі.

"Жертв та руйнувань немає. На місцях працюють оперативні служби", — додав він у своєму дописі у Telegram.

23 червня Міноборони РФ повідомило, що у кількох російських регіонах нібито було збито 33 безпілотники. Йдеться про Брянську, Смоленську, Липецьку і Тульську області.