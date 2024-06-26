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ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу по Росії — Гончаренко
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ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу по Росії — Гончаренко

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ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу по Росії — Гончаренко
ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу по Росії . twitter/ President of Ireland

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у середу, 26 червня, ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України" про створення спецтрибуналу по Росії.

Про це повідомив голова комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб, народний депутат України Олексій Гончаренко.

У резолюції, пояснив Гончаренко, пропонується створення спецтрибуналу по Росії на базі угоди Ради Європи з Україною. Крім того, говориться про необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Також закликають визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Раніше юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 15 квітня не визнав легітимність президента Росії Володимира Путіна.

У жовтні 2023 року ПАРЄ визнала Росію диктатурою. Також Асамблея закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента Володимира Путіна після завершення його чинного терміну на посаді.

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