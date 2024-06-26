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Папа Римський зустрівся з рідними військовополонених бійців бригади "Азов"
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Папа Римський зустрівся з рідними військовополонених бійців бригади "Азов"

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Папа Римський Франциск зустрівся з родичами військовополонених бійців бригади “Азов”
Папа Римський Франциск зустрівся з родичами незаконно засуджених військовополонених бійців бригади “Азов”. Асоціація родин захисників “Азовсталі”

Папа Римський Франциск зустрівся з родичами незаконно засуджених військовополонених бійців бригади “Азов”.

Про це повідомляє Асоціація родин захисників “Азовсталі”.

Так, під час загальної аудієнції в останню середу червня Папа Франциск вислухав свідчення групи родичок військовополонених бійців бригади “Азов”, які захищали “Азовсталь”, а наразі в полоні в Росії отримали судові вироки.

Зазначається, що поїздка відбулася на запрошення Архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса – апостольського Нунція в Україні за сприяння Асоціації родин захисників “Азовсталі” у співпраці з ГО “Серце Азовсталі”.

“Тетяна, Тамара, Алла та Віолетта, які борються за звільнення своїх рідних, після завершення загальної аудієнції, представили свої історії, біль і сподівання Папі Францискові. Родички азовців наголосили на тому, що понад 100 бійців «Азову» засуджено РФ – їх засуджують на терміни від 10 років до пожиттєвого. Окрім цього, було зазначено, що росіяни й досі не повернули всі тіла загиблих оборонців Маріуполя та “Азовсталі”, — відзначили в Асоціації.

Також рідні захисників з “Азову” звернули увагу на те, на останніх обмінах полоненими не було “азовців”, тому що росіяни категорично відмовляються їх віддавати, в порівнянні з іншими підрозділами. А також розповіли, що росіяни продовжують катувати та вбивати бійців у полоні.

“Червоний Хрест нам обіцяв, що в нас буде зв'язок з ними, але ми не отримуємо ні листів, ні дзвінків, і навіть не кажуть нам місцезнаходження. Тобто ми просто дізнаємося інформацію від тих, хто повернувся з полону, або від ЗМІ”, — розповіла Тамара.

Під час аудієнції Папі Франциску передали брошуру з основною інформацією, яка стосується полонених захисників “Азовсталі”, зокрема інформацію про теракт в Оленівці, здійснений росіянами в ніч на 29 липня 2022 року.

Також жінки передали Папі символічні подарунки, в тому числі дитячі малюнки, книгу та зменшену копію монумента з Софійської площі, присвяченого полоненим захисникам Маріуполя.

Оборона Маріуполя

Російські війська зруйнували Маріуполь Донецької області. Місто перебувало в блокаді армії РФ із початку березня 2022 року. Голова Донецької обласної військової адміністрації Кириленко повідомив, що за час війни у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Українській владі вдалось верифікувати 33 тисячі людей, яких російські окупанти примусово вивезли з Маріуполя на окуповану територію Донеччини або у РФ. Мер Маріуполя Бойченко повідомив, що інфраструктура міста внаслідок боїв пошкоджена на 90%. Місто було захоплене росіянами у травні 2022 року.

16 травня 2022 року командир "Азову" Денис Прокопенко, який перебував на "Азовсталі", повідомив, що наказ вищого військового командування для збереження життів особового складу виконано. Після цієї заяви ЗМІ повідомили, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхало близько 10 автобусів з українськими військовими.

Що відомо про звільнених оборонців "Азовсталі"

20 травня 2022 року, гарнізон, який утримував "Азовсталь" у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ — припинити оборону.

Президент Володимир Зеленський у червні 2022 року повідомив, що після боїв за Маріуполь у російському полоні опинились понад 2,5 тисячі українських бійців із заводу "Азовсталь", їхнім визволенням займається Головне управління розвідки Міноборони.

Україна 21 вересня 2022 року провела обмін полоненими. Він відбувся у Чернігівській області. Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових, з них 108 — бійці "Азову", зокрема і командири. В обмін на 200 українських захисників Україна передала Віктора Медведчука.

В обмін на п'ятьох командирів Україна передала РФ 55 людей.

Українські захисники Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав "Калина" Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко за процедурою екстракції потрапили до Туреччині під протекторат президента Ердогана.

Тоді президент Зеленський заявляв, що командири захисників "Азовсталі" залишатимуться у Туреччині до закінчення війни.

8 липня 2023 року стало відомо, що до України повертаються командири захисників "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

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