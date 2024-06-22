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В Іспанії заарештували торговців людьми, які займалися сексуальною експлуатацією українок
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В Іспанії заарештували торговців людьми, які займалися сексуальною експлуатацією українок

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В Іспанії заарештували торговців людьми, які займалися сексуальною експлуатацією українок
В Іспанії поліція за підтримки Європолу ліквідувала злочинну групу, яка займалася торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації жінок. З сайту Європолу

В Іспанії поліція за підтримки Європолу ліквідувала злочинну групу, яка займалася торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації жінок. Серед постраждалих — жінки з України та Білорусі. Заарештували п’ятьох людей, серед яких є і громадяни України.

Про це повідомили в Європолі.

Підозрювані заманювали українок обіцянками оформити для них візи біженців, фінансову підтримку та роботу.

Повідомляється, що правоохоронцям вдалося встановити 14 жертв.

Серед заарештованих – один громадянин Іспанії, двоє громадян Росії і двоє громадян України.

Відбулося п’ять обшуків, вилучили два автомобілі, готівку, електронне обладнання, трудові контракти на роботу у сфері послуг та інші документи, пов'язані з клубом, де експлуатували постраждалих.

“Злочинна група, яка діяла з 2020 року, вербувала своїх жертв в Інтернеті, переважно через платформи соціальних мереж, представляючи себе менеджерами кадрового агентства. Постраждалих заманювали пропозиціями роботи хостессами та головними ролями. Підозрювані торговці людьми потім експлуатували жінок, переважно українок, а також громадянок Білорусі, у клубі проституції в Ель-Ехідо (Альмерія), Іспанія”, — йдеться у повідомленні.

За даними Європолу, зловмисники обирали жертв за національною ознакою і привозили до Іспанії за туристичними візами. Вони обіцяли жінкам легальне працевлаштування в індустрії розваг і туризму. В Іспанії українок проінструктували подати заяву щодо тимчасового захисту у зв'язку з війною Росії проти України. Після цього процесу жертви отримали дозвіл на проживання в Іспанії. Молодим жінкам пообіцяли отримання дозволу на роботу, що супроводжується цим захистом.

Однак їх ошукали підозрювані. Жінки не отримали жодного трудового договору, натомість їх змусили займатися проституцією.

За даними правоохоронців, злочинна група отримала величезні незаконні доходи шляхом експлуатації великої кількості жінок.

Постраждалих розмістили у трьох будинках, наданих керівником нічного клубу.

“Ізолюючи жертв від решти суспільства, торговці людьми намагалися мінімізувати ризик виявлення поліцією або втечі жінок, дозволяючи їм стримувати, контролювати та повністю експлуатувати жертв”, — йдеться у повідомленні.

Європол сприяв обміну інформацією та надавав постійну аналітичну і технічну підтримку розслідуванню, зазначається на сайті організації.

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