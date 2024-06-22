Здався поліції один із нападників на казахського опозиціонера Садикова

У Казахстані здався правоохоронним органам Алтай Жаканбаєв — один із двох нападників, яких підозрюють у замаху на вбивство казахського опозиціонера Айдоса Садикова в Києві.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Казахстану.

Пресслужба відомства говорить, що українські правоохоронці виявили оперативність і професіоналізм і швидко встановили особи тих, хто скоїв замах.

Генпрокуратура Казахстану відкрила кримінальну справу за фактом замаху на вбивство Садикова. Провадження розпочали за дорученням глави держави Касима Жомарта-Токаєва.

21 червня Алтай Жаканбаєв — один із підозрюваних — самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Казахстану, його допитали і цього ж дня затримали.

Другого підозрюваного, Мейрама Каратаєва ще шукають.

Що відомо про замах на опозиційного казахського журналіста

У Шевченківському районі Києва вдень 18 червня невідомий стріляв у казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Потерпілого терміново госпіталізували. Пізніше дружина Садикова написала, що йому зробили операцію. Вона вважає замовником замаху президента Казахстану Токаєва.

Нападник одразу втік. Поліція почала пошуки з метою затримання стрільця. Столична прокуратура розпочала розслідування за фактом замаху на умисне вбивство.

Айдос Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі "Басе". Президента Казахстану Токаєва він називав "маріонеткою російського впливу".

У січні 2022 року він підтримував протести у Казахстані, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з казахстанського Актобе після порушення проти Наталії кримінальної справи за заявою ексдепутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту визнав наклепницьким матеріал про нього, який, за його твердженням, був написаний Садиковою і опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом.

В Україні Садикови отримали статуси біженців.