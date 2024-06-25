Державний департамент США 24 червня презентував звіт про торгівлю людьми у світі за 2024 рік. Росію та Білорусь включили у список країн, де зафіксували політику чи практику торгівлі.

Звіт представляв держсекретар США Ентоні Блінкен. Повну версію документа можна переглянути на сайті Держдепу.

До Звіту про протидію торгівлі людьми за 2024 рік увійшли 13 країн, в яких задокументована політика або практика торгівлі людьми, зокрема в межах державних програм, примусової праці в державних медичних установах або інших сферах, сексуального рабства, а також використання або вербування дітей-солдатів:

Афганістан;

Білорусь;

Бірма;

Китай;

Куба;

Еритрея;

Іран;

Північна Корея;

Росія;

Південний Судан;

Судан;

Сирія;

Туркменістан.

Ці країни потрапили до рівня 3 щодо дотримання заходів щодо протидії торгівлі людьми. Це означає, що з наступного фінансового року (1 жовтня 2024 року) для цих країн будуть певні обмеження на іноземну допомогу:

про негуманітарну допомогу, не пов'язаної з торгівлею;

призупинення фінансування участі державних службовців або працівників в освітніх і культурних програмах обміну;

відмовити в наданні будь-яких позик або іншому використанні коштів американських банків для більшості цілей (за винятком гуманітарної, торговельної та певної допомоги, пов'язаної з розвитком).

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на список Держдепу:

"Насправді така інформація не викликає подиву, адже РФ — країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні. Проте такі списки, засудження дій Росії іншими державами можуть врешті-решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів й притягнення винних до відповідальності", — написав він.

Державний департамент підготував цей звіт, використовуючи інформацію від посольств США, урядовців, неурядових і міжнародних організацій, опубліковані звіти, новини в ЗМІ, наукові дослідження, консультації з органами влади та організаціями в кожному регіоні світу, а також інформацію, надіслану на пошту Держдепу.

У 2023 році ОБСЄ заявляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла кількість випадків торгівлі людьми, у небезпеці зокрема вагітні та біженці. Пошуки в інтернеті сексуальних послуг і порнографічних зображень українських жінок і дітей від початку війни зросли на 600%.

У 2022 році США вже включали Росію в список країн, які проводять "політику чи практику" торгівлі людьми, примусової праці або тих, чиї сили безпеки вербують або використовують дітей як солдатів.