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В Україні запустили інформаційний портал про гуманітарне розмінування
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В Україні запустили інформаційний портал про гуманітарне розмінування

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Сапери перевіпяють поле на наявність вибухонебезпечних предметів, Херсонщина, червень 2024 року. ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

Міністерство економіки запустило інформаційний портал, на якому буде акумулюватися вся інформація про гуманітарне розмінування.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Ресурс має на меті стати єдиним вікном для фермерів, які планують розмінувати землі, операторів протимінної діяльності, донорів та залучених до розмінування державних органів.

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний заявив, що дотепер не було єдиного місця, де можна знайти інформацію, яка потрібна операторам протимінної діяльності, фермерам, постраждалим чи донорам.

"Сільгоспвиробникам буде простіше шукати зміни до Порядку про використання коштів на програму компенсацій. Постраждалі від вибуху зможуть дізнатися не тільки про види допомоги та хто її може надати, але й найближчим часом ми запустимо спільно із партнерами окремий портал для них. Потенційні партнери можуть в один клік залишити заявку, щоб долучитися до Секторальної робочої групи", — сказав він.

На сайті можна знайти останні новини у сфері протимінної діяльності, анонси подій та нормативно-правові акти, які регулюють сферу. Також буде доступна окрема аналітична панель з актуальними даними щодо кількості очищених земель, інфраструктури, кількості операторів та машин для розмінування. Англомовна версія сайту запрацює впродовж місяця.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів.У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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