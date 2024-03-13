Хто з ВПО не отримуватиме допомогу з 1 березня на Сумщині

З 1 березня в Україні зміняться правила нарахування виплат для ВПО і зменшиться кількість категорій, які матимуть на них право. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОВА Людмила Мусіяка.

Житель села Рясне Краснопільського району Михайло Гавенко має статус внутрішньо переміщеної особи. Чоловік розповідає: 8 місяців разом з дружиною мешкає у Сумах. Додає: вже втретє приїжджає до департаменту соціального захисту населення для переоформлення документів на виплату ВПО. Каже: кількість талонів обмежена, тому чергу займає з шостої ранку.

Подружжя Гавенків. Фото: Суспільне Суми

"Ми ж отримували допомогу, а тепер сказали переоформлюватись. Коли пенсійний вік у мене настав, то мені відмовили, бо не вистачало стажу. Вже три дні ходжу і не знаю, чи буде допомога, чи не буде", — говорить Михайло Гавенко, переселенець.

Зі Слов'янська Донецької області приїхала сюди Олександра Гачичеладзе. "Дуже я в шоковому стані. Сказали, треба офіційно працювати, щоб дитина ходила в садочок. Ну в мене нема з ким лишити. Дитина завжди зі мною. Ось прийшли переоформлюватися. Не знаю, чи вийде, чи ні".

Фото: Суспільне Суми

В єдиній інформаційній базі даних ВПО на Сумщині обліковується 90 283 особи, з них 22 529 дітей, 4 210 осіб з інвалідністю та 17 548 пенсіонерів, — розповіла директорка департаменту соцзахисту населення Людмила Мусіяка.

Посадовиця каже, найвразливішим категоріям людей виплати подовжать автоматично на пів року: пенсіонерам, людям з інвалідністю першої та другої групи, дітям до 14 років і сиротам.

Людмила Мусіяка, директорка департаменту соцзахисту Сумської ОВА. Фото: Суспільне Суми

"Є категорії людей, які не потрапляють у цей перелік. Однак, вони можуть звернутися із заявою, які ми приймаємо протягом лютого-березня. Для продовження виплати з березня, але вже з врахуванням доходу. Якщо дохід менший ніж 9444 гривні і в родині є діти до 14 років, є вагітні жінки від 30 тижня вагітності, родина, яка проживає на території активних бойових дій, є діти, яких не можна віддати в школу на офлайн навчання. Якщо в родині є особа з інвалідністю 1 групи", — говорить посадовиця.

За словами Людмили Мусіяки, такі зміни, щодо виплат внутрішньо переміщеним особам прийняв Кабмін. Наразі поки невідомо, скільки саме переселенців на Сумщині збережуть право на виплати у березні, додала посадовиця.

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