Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують грошову допомогу від держави на оплату житла, має бути збільшена.

Про це Ірина Верещук вона сказала під час форуму, присвяченого другій річниці створення громадського об’єднання "ВПО України", передає Укрінформ.

За словами її, вона вже звернулась до глави уряду Дениса Шмигаля з пропозицією розширення переліку категорії ВПО, які мають право на виплати. Верещук додала, що гроші на це у держбюджеті є.

"Я проти ідеї, щоб в інший спосіб надавати ВПО ці кошти, гадаю, люди в змозі самі вирішувати, куди витрачати гроші від держави, виходячи з власних потреб. 57 млрд гривень, які закладені в бюджеті на цей рік на допомогу ВПО, мають отримати переселенці. Це дуже важливо", – сказала міністерка.

Громадська організація "ВПО України" надає соціальну підтримку переселенцям, а також допомагає військовим. Організація має понад 20 хабів по всій Україні.

З 1 березня цього року в Україні змінилися правила нарахування виплат для ВПО і зменшиться кількість категорій, які матимуть на них право.