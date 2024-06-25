У складі Національної поліції створили три нові бойові підрозділи

У структурі Національної поліції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про – три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч людей.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що Перша зведена Бригада поліції особливого призначення створена на базі Департаменту превентивної діяльності, друга – зведена Бригада Департаменту патрульної поліції "Хижак", і третя – зведена Бригада підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

При цьому більшість поліцейських, які проходять злагодження, вже мають бойовий досвід. А їхні сьогоднішні інструктори бійці з Окремої штурмової бригади Нацполіції України "Лють". Після підготовки інструкторського та командного складу, поліцейські відбудуть до своїх регіонів для навчання та бойового злагодження з особовим складом бригад.

У відомстві додали, що з метою спільного виконання завдань Нацполіцією України з Державною прикордонною службою України в поліції також сформовані три зведених бригади загальною чисельністю 5 тисяч поліцейських. Вони виконують завдання на територіях, які межують з державами-агресорами – Росією та Білоруссю. Окрім того, штатна чисельність ОШБ НПУ "Лють" також складає 5 тисяч поліцейських.

Ще 20 тисяч поліцейських несуть службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька, та у прикордонних областях.

Бригада "Лють"

Бригаду "Лють" створили у лютому 2023 року в рамках національної кампанії "Гвардія наступу". Передбачалося, що вісім штурмових бригад, братимуть участь у звільненні Луганщини, Донеччини та Криму.

Наприкінці лютого 2024-го стало відомо, що об’єднану штурмову бригаду Національної поліції України "Лють" розширюють.