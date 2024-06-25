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У Держдепі відреагували на звинувачення РФ у причетності США до ударів по Севастополю
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У Держдепі відреагували на звинувачення РФ у причетності США до ударів по Севастополю

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Міллер
Речник Держдепартаменту Метью Міллер. AP/Nathan Howard

Міноборони РФ заявило, що під час відбиття атаки ЗСУ в окупованому Севастополі 23 червня російські сили ППО знищили чотири американські ракети "ATACMS". Російська сторона звинуватила США у тому, що там загинули люди. У Держдепі назвали заяви РФ безглуздими і наголосили, що Україна має право захищати свою суверенну територію, включаючи Крим, від збройної агресії.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу зазначив, що не має "жодної оцінки основної атаки" на Севастополь, включно з тим, хто відповідальний за неї

"Але я скажу так, ви бачили, як Росія висувала безглузді заяви про відповідальність у минулому. Після теракту в Москві в березні вони звинуватили США, попри те, що США попереджали їх про атаку заздалегідь. Тому для уряду в Москві не є чимось незвичайним робити безглузді, гіперболізовані заяви про відповідальність, які не підтверджуються фактами", — сказав він.

Міллер зазначив, що США оплакують "будь-які втрати цивільного населення у цій війні", але Україна має право захищатися від агресії РФ.

"Ми надаємо Україні зброю, щоб вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії. Це охоплює Крим, який є частиною України, і Росія могла б зупинити цю війну сьогодні та покласти край стражданням, спричиненим війною, яку вона розпочала, якщо припинить окупацію суверенної української території та припинить напади на цивільне населення", — сказав речник Держдепу.

Що відомо про атаку на Севастополь 23 червня

Міноборони РФ заявило, що під час відбиття атаки в окупованому Севастополі 23 червня російські сили ППО знищили чотири американські ракети "ATACMS".

МЗС 24 червня повідомило, що загинули чотири людини, серед яких діти 2 і 9 років. По медичну допомогу звернулася 151 людина, з них госпіталізовано 82: 55 дорослих і 27 дітей.

Пізніше Міноборони Росії звинуватило Сполучені Штати у жертвах серед цивільного населення в Севастополі, враховуючи, що ATACMS є системою, наданою США, незважаючи на визнання того, що російський зенітний комплекс ППО спричинив відхилення ракети від траєкторії польоту та детонацію.

Українські військові не підтвердили і не спростували завдання ударів по Севастополю. У Військово-морських силах ЗСУ, коментуючи атаку, зазначили, що Сили оборони України не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.

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