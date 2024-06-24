Цього року зареєструвалися 246 189 вступників на магістратуру та аспірантуру. З початку вторгнення у 6,5 раза зросла кількість чоловіків 25+, які вступають на аспірантуру, ніж було у 2019-2021 роках. Тож Міносвіти змінює правила вступу у 2024 році. Зокрема, для аспірантів-контрактників не буде відстрочки.
Про це повідомили заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький та ДП "ІнфоресурсЗабезпечує функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, належить до сфери управління МОН" у відповідь на запит "Української правди". Пізніше уточнену цифру вступників підтвердив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
У навчальні роки до повномасштабного вторгнення, зокрема у 2019-2021-х кількість вступників на аспірантуру була в межах 7,1 — 7,7 тисячі на бюджет і на контракт.
Частка чоловіків віком 25 і більше, які вступили на денну, заочну чи вечірню аспірантуру на бюджет чи контракт, не перевищувала 33% — від 2 до 2,5 тисяч. З 2022 року кількість цієї категорії вступників зросла у 6,5 раза.
- 2022 рік – понад 15 тисяч людей, з них – 9700 чоловіків 25+, серед яких 7 тисяч чоловіків 30+;
- 2023 рік – 18,8 тисячі людей, з них 13 500 чоловіків 25+, зокрема 13 200 – 30+.
"За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тисячі осіб, у 2023-му – 11,2 тисячі", — ідеться в матеріалі УП.
За даними МОН, за останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі після вторгнення — 23 300. З них 67% — це чоловіки 30 років і старші.
Рекорд 2024 року і відстрочка
У 2024 році для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 людей. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 людина.
Згідно із законодавством, навчання (зокрема й за контрактом) на магістратурі та аспірантурі дає відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.
"На таку відстрочку мають право здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти денної чи дуальної форм навчання", — розповідала Суспільне Черкаси речниця черкаського центру комплектування Аліна Кривошея.
Зміна правил вступу до аспірантури
Міністр освіти Оксен Лісовий 24 червня заявив, що вступ до аспірантури в 2024 році скоригують:
- ЄВІ залишається. Прохідний бал в частині ТЗНКОнлайн-тести загальної навчальної компетентності — 160. Ця частина є обовʼязковою для вступу. Іноземна мова обовʼязкова для вступу до магістратури, але не до аспірантури.
- вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.
- збільшать кількість місць на бюджеті з 3200 до 7000.
Новину доповнено о 17:58. Додано інформацію Лісового про нові правила вступу.