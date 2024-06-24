Цього року зареєструвалися 246 189 вступників на магістратуру та аспірантуру. З початку вторгнення у 6,5 раза зросла кількість чоловіків 25+, які вступають на аспірантуру, ніж було у 2019-2021 роках. Тож Міносвіти змінює правила вступу у 2024 році. Зокрема, для аспірантів-контрактників не буде відстрочки.

Про це повідомили заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький та ДП "Інфоресурс" у відповідь на запит "Української правди". Пізніше уточнену цифру вступників підтвердив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

У навчальні роки до повномасштабного вторгнення, зокрема у 2019-2021-х кількість вступників на аспірантуру була в межах 7,1 — 7,7 тисячі на бюджет і на контракт.

Частка чоловіків віком 25 і більше, які вступили на денну, заочну чи вечірню аспірантуру на бюджет чи контракт, не перевищувала 33% — від 2 до 2,5 тисяч. З 2022 року кількість цієї категорії вступників зросла у 6,5 раза.

2022 рік – понад 15 тисяч людей, з них – 9700 чоловіків 25+, серед яких 7 тисяч чоловіків 30+;

2023 рік – 18,8 тисячі людей, з них 13 500 чоловіків 25+, зокрема 13 200 – 30+.

"За останні 2 роки найчастіше чоловіки 25+ вступали на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тисячі осіб, у 2023-му – 11,2 тисячі", — ідеться в матеріалі УП.

За даними МОН, за останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі після вторгнення — 23 300. З них 67% — це чоловіки 30 років і старші.

Рекорд 2024 року і відстрочка

У 2024 році для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 людей. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 людина.

Згідно із законодавством, навчання (зокрема й за контрактом) на магістратурі та аспірантурі дає відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.

"На таку відстрочку мають право здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти денної чи дуальної форм навчання", — розповідала Суспільне Черкаси речниця черкаського центру комплектування Аліна Кривошея.

Зміна правил вступу до аспірантури

Міністр освіти Оксен Лісовий 24 червня заявив, що вступ до аспірантури в 2024 році скоригують:

ЄВІ залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК — 160. Ця частина є обовʼязковою для вступу. Іноземна мова обовʼязкова для вступу до магістратури, але не до аспірантури.

— 160. Ця частина є обовʼязковою для вступу. Іноземна мова обовʼязкова для вступу до магістратури, але не до аспірантури. вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

збільшать кількість місць на бюджеті з 3200 до 7000.

Новину доповнено о 17:58. Додано інформацію Лісового про нові правила вступу.