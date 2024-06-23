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У Дагестані невідомі напали на православний храм та синагогу, а також обстріляли пост ДПС. Що відомо
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У Дагестані невідомі напали на православний храм та синагогу, а також обстріляли пост ДПС. Що відомо

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У Дербенті в російському Дагестані 23 червня невідомі напали на православний храм та синагогу, а у Махачкалі був обстріляний пост ДПС. Є загиблі серед поліцейських та цивільних.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Зазначається, що внаслідок стрільби у церкві загинув священник РПЦ. Також у Махачкалі загинув охоронець церкви, а у Дербенті — охоронець синагоги та співробітник поліції.

Як повідомило російське агентство "РИА Новости" двоє бойовиків у Дагестані були ліквідовані. Кадри з, ймовірно, ліквідованими злочинцями опублікував російський телеграм канал Baza.

Також видання повідомило, що ще двох чоловіків, підозрюваних у зв'язках з терористами, затримали на пляжі у Махачкалі.

Як пише ТАСС, Слідчий комітет Росії відкрив справу про теракт за фактом збройних нападів у Дербенті та Махачкалі. Усі масові заходи у Дагестані скасовані.

Також у регіоні запроваджено режим контртерористичної операції. Депутат Держдуми від Дагестану Гаджиєв заявив, що за терактами у Дагестані нібито стоять спецслужби України та НАТО.

Станом на 22:00 за місцевим часом У МВС республіки заявили про шістьох вбитих поліцейських та 12 — травмованих.

Станом на 23:00 за місцевим часом кількість загиблих у Дагестані зросла вже до дев'яти, семеро з них — поліцейські, постраждали 25 людей, повідомив муфтіят республіки.

Станом на 23.05 активну фазу контртерористичної операції у Дербенті завершено. Про це повідомили у Національному антитерористичному комітеті (НАК), пише ТАРС. Зазначається, що у місті Дербенті активну фазу контртерористичної операції завершено, під час якої було ліквідовано двох бандитів.

Біля міст Дербент та Махачкала встановили блокпости. Як пише російське видання ТАСС, центральна частина Дербента знеструмлена, у місті йдуть бойові зіткнення. За даними агенції "Интерфакс", підозрювані у стрілянині перебувають в одній із будівель Дербента, яку оточили правоохоронці. У місто прибула Росгвардія.

Правоохоронці вбили чотирьох підозрюваних у Махачкалі, повідомили у МВС Дагестану.

ТАСС також пише, що глава Сергокалинського району Дагестану Омаров був затриманий у зв'язку з участю його синів у нападах та Дербент та Махачкалу.

За даними "Интерфакс", до нападу причетний і племінник Омарова: попередньо усіх трьох ліквідували.

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