ЗСУ вдарили по пункту управляння армії РФ у Бєлгородській області — Генштаб

Сили оборони України вразили пункт управління мотострілецького полку армії РФ у Бєлгородській області.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
У відомстві розповіли що Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку противника в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області Росії.
"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена", — йдеться у повідомленні.
Інших подробиць у Генштабі не навели.
21 червня Військово-морські сили ЗСУ разом з бійцями Служби безпеки України знищили склад "шахедів" та супутню інфраструктуру армії РФ на території Краснодарського краю Росії.
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