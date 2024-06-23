ЗСУ вдарили по пункту управляння армії РФ у Бєлгородській області — Генштаб

Сили оборони України вразили пункт управління мотострілецького полку армії РФ у Бєлгородській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У відомстві розповіли що Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку противника в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області Росії.

"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена", — йдеться у повідомленні.

Інших подробиць у Генштабі не навели.

21 червня Військово-морські сили ЗСУ разом з бійцями Служби безпеки України знищили склад "шахедів" та супутню інфраструктуру армії РФ на території Краснодарського краю Росії.