Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру Байбетару Вайханову, який є керівником російського університету спецназу імені Володимира Путіна. Так званий університет знаходиться у місті Гудермес Чеченської Республіки Росії.

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що Вайханов входить до найближчого оточення очільника Чечні Рамзана Кадирова, і за його вказівкою організовує підготовку бойовиків для окупаційних російських угруповань.

Крім цього, під керівництвом Вайханова на базі його університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання операторів БПЛА.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Вайханову про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави", — йдеться у повідомленні.

За цими статтями Вайханову загрожує до 15 років позбавлення волі.

Кого готує про університет спецназу

У СБУ поінформували, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у цьому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тисяч російських кадрових військових та найманців.

"Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення "Північ-Ахмат" та полків "АхматРосія", "Ахмат-Чечня" 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ. Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах", — йдеться у повідомленні.

Спершу ніж потрапити на передову, бойовики проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу. Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку. Після закінчення "курсів" бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій ЗСУ.

31 травня СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Роберту Баранову. Його підрозділ коригує удари "Калібрами", "Іскандерами" та Х-101/555 по цивільній інфраструктурі України.