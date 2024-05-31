Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Роберту Баранову. Його підрозділ коригує удари "Калібрами", "Іскандерами" та Х-101/555 по цивільній інфраструктурі України.

Про це 31 травня написала пресслужба СБУ.

Баранов керує Головним обчислювальним центром (ГОЦ) Збройних сил Росії. Слідство СБУ встановило, що підрозділ Баранова відповідає за точність ударів російських ракет по Україні.

"Зокрема, підлеглі Баранова займаються програмуванням траєкторій руху крилатих і балістичних ракет, щоб уникнути зони дії нашої ППО, а також зазначають конкретні цілі, які мають бути уражені ракетним озброєнням", — пояснили в СБУ.

Ідеться зокрема про наведення крилатих ракет "Калібр", Х-101/555 та балістичних ракет "Іскандер".

Служба безпеки України визначила також особи 30 підлеглих Баранова — вони прямо причетні до вчинення воєнних злочинів. Зібрані матеріали передадуть до Міжнародного кримінального суду.

У жовтні 2022 року розслідування Bellingcat ідентифікувало Роберта Баранова як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет. Журналісти знайшли таємний відділ в ГОЦ — він займається наведенням.

У грудні 2022-го Велика Британія запровадила санкції проти Баранова.