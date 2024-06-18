"Наложниці" Кадирова. Хто народив очільнику Чечні 12 дітей — розслідування

Дванадцятьох дітей очільника Чеченської Республіки Росії Рамзана Кадирова народили як мінімум чотири різні жінки. При цьому одна з них завагітніла у 14 років.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні журналістів видання "Проект".

У матеріалі стверджується, що як троє з них (не рахуючи офіційної дружини Кадирова Медні) народили йому дітей, а одній дівчині при цьому на момент зачаття було лише 14 років.

Зокрема наголошується, що Кадиров "дуже ласий на жінок". За словами неназванаго співрозмовника видання, коли він лише очолив Чечню, його люди могли "ловити дівчат" прямо на вулиці й після цього відвозити до нього. Згодом Кадиров почав обирати "дружин" на місцевих конкурсах краси, які, по суті, проводилися спеціально для нього, а брали участь у них його "наложниці".

"Кадиров віддає перевагу незайманим юним дівчатам, школяркам або студенткам перших курсів. Він має помічника, який зберігає контакти безлічі молоденьких чеченок. Десятки, може, сотні", – розповів журналістам знайомий Кадирова.

При цьому частина дівчат, яких Кадиров позбавив цноти, живе в Чечні з "клеймом його колишніх наложниць", через що їх з ними не хочуть одружуватись. Однак дехто з цих дівчат все ж таки зблизився з Кадировим і народив йому дітей.

Журналісти розповідають, що однією з таких "наложниць" ще у 2006 році стала на той момент 14-річна Фатіма Хазуєва – призерка місцевого конкурсу краси. Вона народила Кадирову кількох дітей, причому одну – у 15 років.

Його молодшого сина Адама Кадирова, який регулярно отримує нагороди й нові посади у 2008 році народила інша "наложниця" Кадирова — Заміра Джабраїлова. Тоді їй було 16 років.

Водночас російські пропагандисти й сам Кадиров стверджують, що 12 його дітей народила йому одна його офіційна дружина — 42-річна Медні Кадирова. Очільник Кремля Володимир Путін у 2023 році навіть присвоїв їй звання "мати-героїня". Проте журналісти "Проекту" наголосили, що щонайменше шестеро з тих, яких називають дітьми Медні, народилися від трьох інших "дружин" Кадирова.

У березні 2023 року німецьке видання Bild повідомило, що у Кадирова проблеми із нирками. За словами колишнього віцепрем'єра Чечні Ахмада Закаєва, який нині проживає у вигнанні, Кадиров привіз до Чечні головного лікаря урологічного відділення у лікарні Бурджил в Абу-Дабі (ОАЕ), оскільки не довіряє московським лікарям.