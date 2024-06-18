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Журналісти знайшли половину бюджету Чечні на рахунках компаній, підконтрольних Кадирову — розслідування
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Журналісти знайшли половину бюджету Чечні на рахунках компаній, підконтрольних Кадирову — розслідування

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Рамзан Кадиров
Глава Чеченської Республіки Росії Рамзан Кадиров бере участь у зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна та президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва в розширеному складі в президентському палаці Куксарой у Ташкенті, Узбекистан, 27 травня 2024 року. Sputnik/Sergey Bobylev/Kremlin via REUTERS

У Чеченській Республіці Росії для розкрадання бюджетних коштів використовуються підставні компанії з одним номінальним власником без співробітників та підрядників.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні журналістів видання "Проект".

За даними журналістів, бюджетні гроші виводяться з рахунків через чеченські компанії "Бенофон", "Орбита" та "Изумруд".

Зокрема, 1,49 млрд рублів надійшли від мерії столиці Чечні Грозного, яким керує племінник глави республіки Рамзана Кадирова Хас-Магомед Кадиров. Гроші були відправлені до "Бенофону" нібито на ремонт місцевих шкіл. Примітно, що для цього знадобилося 1,4 тисячі майже однакових траншів.

У розслідуванні вказується, що у 2023 році з "Бенофону" вивели 58,9 млрд рублів за допомогою безвідсоткових позик, які отримали 15 молодих чеченців. Серед них, наприклад, таксист Муслім Мурадов, який отримав 4,6 млрд рублів, який після цього перевів у готівку 11 млрд у відділенні російського банку "ВТБ" і там же купив зливки на 8,4 млрд рублів. Ще понад 3 млрд Мурадов відправив "третім особам" у вигляді безвідсоткової позики.

Журналісти видання вважають, що Мурадов, а також "треті особи" використовувалися для виведення готівки через "Орбіту" та "Ізумруд". Станом на кінець 2023 року, "Бенофон", "Орбита" та "Изумруд" володіли активами на суму, що дорівнює бюджету Чечні. Йдеться про 150 млрд рублів.

Також у фільмі розповідається, хто народив дванадцятьох дітей Рамзану Кадирову.

У березні 2023 року німецьке видання Bild повідомило, що у Кадирова проблеми із нирками. За словами колишнього віцепрем'єра Чечні Ахмада Закаєва, який нині проживає у вигнанні, Кадиров привіз до Чечні головного лікаря урологічного відділення у лікарні Бурджил в Абу-Дабі (ОАЕ), оскільки не довіряє московським лікарям.

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