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Зеленський поставив завдання новому очільнику УДО
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Зеленський поставив завдання новому очільнику УДО

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Олексій Морозов, УДО, Управління державної охорони
Президент України Володимир Зеленський представив колективу Управління державної охорони нового керівника Олексія Морозова, Київ, 24 червня 2024 року. Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 24 червня окреслив, що новий керівник Управління державної охорони Олексій Морозов має модернізувати відомство, усунути "радянщину". В УДО мають працювати професійні патріотичні люди.

Про це йдеться на сайті Офісу президента та в соцмережах Зеленського.

Головне завдання Морозова – забезпечити, щоб в управлінні працювали "лише патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю лише з Україною", ідеться в повідомленні Зеленського. УДО мають очистити від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління.

Окрім цього, Зеленський заявив про такі потреба в УДО:

  • модернізація структури та роботи, щоби відповідати вимогам воєнного часу;
  • нові підходи до роботи з особовим складом — "без радянщини";
  • вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління, зокрема має бути створений власний навчальний полігон управління;
  • на базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

Що передувало

21 червня Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони.

Раніше президент звільнив з цієї посади Сергія Рудя. Перед цим 7 травня Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби Федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Зеленського: затримали двох полковників Управління державної охорони (УДО).

Пресслужба СБУ казала, що, окрім Зеленського, ФСБ також планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

У листопаді 2023 року президент Зеленський розповів в інтерв’ю британській газеті The Sun, що українські спецслужби запобігли щонайменше 5-6 замахам на його життя з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

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