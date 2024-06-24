Зеленський поставив завдання новому очільнику УДО

Президент України Володимир Зеленський 24 червня окреслив, що новий керівник Управління державної охорони Олексій Морозов має модернізувати відомство, усунути "радянщину". В УДО мають працювати професійні патріотичні люди.

Про це йдеться на сайті Офісу президента та в соцмережах Зеленського.

Головне завдання Морозова – забезпечити, щоб в управлінні працювали "лише патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю лише з Україною", ідеться в повідомленні Зеленського. УДО мають очистити від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління.

Окрім цього, Зеленський заявив про такі потреба в УДО:

модернізація структури та роботи, щоби відповідати вимогам воєнного часу;

нові підходи до роботи з особовим складом — "без радянщини";

вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління, зокрема має бути створений власний навчальний полігон управління;

на базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

Що передувало

21 червня Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони.

Раніше президент звільнив з цієї посади Сергія Рудя. Перед цим 7 травня Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби Федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Зеленського: затримали двох полковників Управління державної охорони (УДО).

Пресслужба СБУ казала, що, окрім Зеленського, ФСБ також планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

У листопаді 2023 року президент Зеленський розповів в інтерв’ю британській газеті The Sun, що українські спецслужби запобігли щонайменше 5-6 замахам на його життя з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні.