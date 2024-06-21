Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Указ датований 21 червня.

Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. ОПУ

Раніше Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Рудя після того, як СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського, а також планували ліквідувати голову СБУ Малюка, очільника ГУР Буданова та інших високопосадовців. Тоді затримали двох полковників УДО.