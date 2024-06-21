Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони
ЗеленськийПОЛІТИКАВторгнення Росії в УкраїнуПРЕЗИДЕНТПодіїПолітика

Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Указ датований 21 червня.

Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони
Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. ОПУ

Раніше Зеленський звільнив з цієї посади Сергія Рудя після того, як СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського, а також планували ліквідувати голову СБУ Малюка, очільника ГУР Буданова та інших високопосадовців. Тоді затримали двох полковників УДО.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Україна та ЄС, безпекова угода
Коли ЄС та Україна підпишуть безпекову угоду — уточнили в Брюсселі
Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналися ще дві країни
Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналися ще дві країни
Зеленський
Зеленський затвердив склад делегації на переговори про членство України в ЄС
Зеленський
Зеленський звільнив Зварича з посади посла в Польщі та призначив його послом в Чехію
На початок