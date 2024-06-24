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Великий герцог Люксембургу оголосив про плани зректися престолу
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Великий герцог Люксембургу оголосив про плани зректися престолу

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Великий герцог Люксембургу Анрі
Великий герцог Люксембургу Анрі бере участь у церемонії звільнення Західної Європи від німецької окупації, Франція, 6 червня 2024 рік. REUTERS/Benoit Tessier

Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив у неділю, що почне передачу повноважень своєму синові Гійому в жовтні.

Про це пише France 24.

"Я хотів би повідомити вам, що я вирішив призначити принца Гійома заступником представника в жовтні. Я з усією любов’ю і впевненістю бажаю йому всього найкращого", — сказав 69-річний Анрі у національному святковому зверненні.

Прийняття титулу означає початок переходу корони до 42-річного Гійома, але повна зміна Великого Герцогства, ймовірно, займе кілька років.

"Це початок наступної глави для нашої монархії", — сказав прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден місцевим ЗМІ.

Цей крок став шоком для громадськості, але прем’єр Люксембургу Фріден сказав, що деякий час його обговорювали за зачиненими дверима.

"Ми вже деякий час про це говоримо, і я вважаю, що на національному святі це був правильний момент, тому що Великий князь є символом нашої нації", — сказав він.

Анрі прийняв корону у 2000 році після того, як його батько Жан зрікся престолу після 36-річного правління.

Люксембург, невелика країна з населенням близько 660 000 людей, яка розташована між Бельгією, Францією та Німеччиною, має конституційну монархію з обмеженою роллю в уряді.

У 2008 році парламент Люксембургу позбавив монархію її законодавчої ролі після того, як Анрі, католик, відмовився підписати закон про евтаназію.

Гійом, чиї офіційні титули включають принц Люксембургу та принца Нассау та Бурбон-Парми, одружений на бельгійській аристократці графині Стефані де Ланнуа.

Спадкоємець престолу, який має двох синів, навчався у Швейцарії, перш ніж пройти через елітний британський військовий коледж Сандхерст, як і його батько.

Люксембург — заможний центр фінансових послуг з одним із найвищих у світі показників валового внутрішнього доходу на душу населення, очолює сімейна династія з 1890 року.

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