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Пакистан оголосив про початок антитерористичної кампанії "Рішучість і стабільність"
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Пакистан оголосив про початок антитерористичної кампанії "Рішучість і стабільність"

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Пакистанський прем'єр
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф. Government of Pakistan/Facebook

Прем'єр-міністр Пакистану у суботу, 22 червня, схвалив проведення нової масштабної антитерористичної кампанії під назвою "Рішучість і стабульність".

Про це повідомили у пресслужбі уряду Пакистану.

Зазначається, що своє рішення посадовець прийняв під час засідання центрального вищого комітету країни.

"Прем'єр-міністр схвалив проведення оновленої та активнішої національної контртерористичної кампанії, давши старт операції Azm-e-Istehkam (у перекладі з урду "Рішучість та стабільність" — Ред.)", — йдеться у повідомленні.

Нова операція має на меті викорінення екстремізму та тероризму шляхом скоординованих зусиль у політичній, військовій, соціальній сферах.

"Ця кампанія підкреслює єдину рішучість Пакистану забезпечити національну стабільність та виживання", — додали в уряді Пакистану.

Як пише турецьке агентство Anadolu, антитерористична кампанія об’єднає кілька напрямків зусиль для комплексної та рішучої боротьби із загрозами екстремізму та тероризму.

Кампанія розпочалася на тлі ескалації хвилі тероризму, яка в останні роки переважно були спрямовані проти сил безпеки в північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва та південно-західному Белуджистані.

Відповідно до щорічного звіту про безпеку, опублікованого Центром досліджень і досліджень безпеки, у 2023 році в Пакистані загинули 1524 особи, пов’язані з насильством, і 1463 отримали поранення внаслідок 789 терористичних атак у 2023 році, що є рекордним показником за шість років.

Ця подія сталася наступного дня після того, як міністр міжнародного департаменту Комуністичної партії Китаю Лю Цзяньчао закликав Ісламабад посилити безпеку для громадян Китаю, які працюють над проєктами китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC) в Пакистані вартістю кілька мільярдів доларів.

Його слова стосувалися численних нападів на громадян Китаю в Пакистані за останні кілька років.

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