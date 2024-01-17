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Пакистан відкликав свого посла з Тегерану після іранського ракетного удару
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Пакистан відкликав свого посла з Тегерану після іранського ракетного удару

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Пакистан
Прапор Пакистану. Ілюстративне фото: Getty Images

Пакистан відкликав свого посла у Тегерані після того, як Іран завдав авіаудару по країні, внаслідок чого загинуло двоє дітей.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням заяву речниці МЗС Пакистану Мумтаз Захру Балоч.

Пакистан заявив, що Іран напередодні порушив його повітряний простір, що призвело до загибелі двох дітей. Зокрема офіційний Ісламабад попередив, що інцидент може мати "серйозні наслідки" і є "повністю неприйнятним".

Речниця МЗС Пакстану наголосила, що "неспровоковане та кричуще порушення Іраном суверенітету Пакистану є порушенням міжнародного права та цілей і принципів статуту ООН". Вона також додала, що іранському послу в Пакистані, який наразі відвідує Тегеран, "не дозволять повернутися" в країну.

У зовнішньополітичному відомстві Ірану заяву МЗС Пакистану не коментували.

16 січня Іран завдав удару по Пакистану ракетами. Внаслідок атаки загинули двоє дітей, ще п’ятеро осіб людей було поранено.

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