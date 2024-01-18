Пакистан завдав ударів по бойовиках всередині Ірану. Це сталося через два дні після того, як Іран вдарив по Пакистану ракетами й безпілотниками.

Про це пише Reuters.

Іранські ЗМІ повідомили, що кілька ракет влучили в село в провінції Сістан-Белуджистан, що межує з Пакистаном. Також повідомляється, що внаслідок удару загинули троє жінок і четверо дітей.

Водночас Пакистан заявив, що повністю поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану. Єдиною метою сьогоднішнього вчинку було досягнення "власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є першочерговими і не можуть бути поставлені під загрозу".

"Кілька терористів були вбиті під час операції на основі розвідувальних даних", — йдеться в заяві Пакистану, описуючи військову операцію як серію високоскоординованих і точних військових ударів по схованках терористів.

Джерело в пакистанській розвідці повідомило Reuters, що удари завдали військові літаки.

"Наші війська завдали ударів по білуджських бойовиках в Ірані", — заявив представник розвідки в Ісламабаді, столиці Пакистану.

"Бойовики, на які спрямовані дії, належать до BLF", — додав він, маючи на увазі Фронт звільнення Белуджистану, який прагне незалежності пакистанської провінції Белуджистан.

У вівторок Іран заявив, що атакував бази пов'язаних з Ізраїлем бойовиків у Пакистані. Пакистан заявив, що постраждали мирні жителі та загинули двоє дітей, попередивши про наслідки, за які нестиме відповідальність Іран. Після цього Пакистан відкликав свого посла з Ірану.