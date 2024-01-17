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Іран обстріляв Пакистан: серед загиблих — діти
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Іран обстріляв Пакистан: серед загиблих — діти

ЗМІ
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Іран атакував ракетами Пакистан
Прапор Ірану. Ілюстративне фото: Getty Images

Пакистан заявив, що Іран обстріляв ракетами його території ввечері 16 січня, що призвело до загибелі двох дітей. Під прицілом були дві бази бойовиків угруповання Джейш аль-Адль.

Про це пише агентство Reuters.

Ісламабад попередив, що інцидент може мати "серйозні наслідки і є абсолютно неприйнятним", йдеться у заяві речника міністерства закордонних справ Пакистану.

Джейш аль-Адль раніше влаштовував напади на іранські сили безпеки в районі кордону з Пакистаном, пише агентство.

"Ці бази були вражені та знищені ракетами та безпілотниками", — повідомили раніше іранські державні ЗМІ, не уточнюючи подробиць.

Іранське видання Nournews, пов'язане з вищим органом безпеки країни, повідомило, що атаковані бази були в пакистанській провінції Белуджистан.

У заяві Пакистану не згадується ні місце інциденту, ні характер порушення повітряного простору. Там додали, що голову іранської місії в Ісламабаді викликали до Міністерства закордонних справ.

"Відповідальність за наслідки лежатиме безпосередньо на Ірані", — йдеться в заяві Пакистану, додаючи, що інцидент стався, попри існування кількох каналів зв'язку з Іраном.

Попередні атаки Ірану на країни Близького сходу

Ввечері 15 січня Революційна гвардія Ірану заявила, що атакувала балістичними ракетами Ірак. Обстріли пролунали на півночі країни, де знаходиться посольство США. Відомо про чотирьох загиблих та шестеро поранених цивільних. Вибухи пролунали в районі приблизно за 40 кілометрів від міста Ербіль, що на півночі Іраку. Це в напівавтономному регіоні Курдистан.

Курдський бізнесмен-мільйонер Пешрау Дізаї та кілька членів його родини були серед загиблих, повідомили Reuters іракські служби безпеки та медичні джерела.

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