На сьогодні 70% особового складу Національної гвардії України перебуває в зоні бойових дій у підпорядкуванні головнокомандувача ЗСУ. У мирний час частка Нацгвардії на фронті становила тільки 20%.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Основними функціями України в мирний час було забезпечення громадської безпеки і порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, диппредставництв та консульств, конвоювання.

"20% особового складу НГУ до війни складали підрозділи оперативного призначення та спецпризначення — це ті бійці, які могли бути залученими до військових операцій на лінії фронту й на кордоні", — зазначив міністр.

За словами Клименка, також планувалося, що нацгвардійців першими залучать на деокупованих територіях, щоб вони виконували стабілізаційні заходи, забезпечували громадську безпеку та порядок.

"Але зараз ситуація на фронті змінилася, а отже застосування бійців НГУ також", — ідеться в повідомленні МВС.

Клименко також сказав, що середній вік мобілізованого до Нацгвардії — 30 років.

Раніше Кабінет міністрів України вніс зміни у постанову про бронювання від мобілізації. Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. За окремим рішенням міністра оборони 90% поліцейських та рятувальників також матимуть бронь.