Україна веде переговори з представниками країн Євросоюзу щодо можливості повернення чоловіків громадян України, які незаконно перетнули кордон.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського союзу і ці переговори продовжуватимуться й надалі", — сказав міністр.

Клименко розповідає, що поки представники країн ЄС не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори продовжуються.

Він також розповів, що щодня на кордоні десятки чоловіків намагаються незаконно покинути країну, задля уникнення мобілізації.

"Ми говоримо, звичайно, про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30", — повідомив Клименко.

Під час воєнного стану діє обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років з території України.

Кабмін від 1 вересня дозволив чоловікам призовного віку виїжджати з України, якщо мета виїзду – робоча поїздка. Дозволений термін – до 7 днів. А гарантія повернення – депозит у 200 тис. грн.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, чоловіки призовного віку, які виїхали за кордон та проживають там, мали стати на військовий облік до 17 червня. Відповідно ті, хто не оновив дані, мають бути обмежені у консульських послугах.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував відкрити можливість для чоловіків виїхати за межі України в обмін на страховий внесок у розмірі 3-5 тисяч доларів.