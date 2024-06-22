Генштаб: на фронті від початку доби вже відбулися 53 бойові зіткнення

Від початку цієї доби станом на 10 ранку на фронті вже відбулися 53 бойові зіткнення. Росіяни здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 червня.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах чотири ракетні удари, із застосуванням шести ракет, 62 авіаційні удари (зокрема, із застосуванням 91 КАБ), здійснило понад 3600 обстрілів, в тому числі 112 із реактивних систем залпового вогню, завдало 1150 ударів дронами-камікадзе.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу окупантів РФ, також чотири райони зосередження ОВТ, три пункти управління та один артилерійський засіб.

“Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 15 БпЛА ОТР, чотири ракети, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки”, — зазначили у Генштабі.

Яка зараз ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак росіян в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Сили оборони відбили шість спроб окупантів РФ просунутися вперед, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. Станом на 10 ранку військо РФ 13 разів намагалося потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російського війська відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська РФ не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники тримають оборону на цій ділянці та дають відсіч росіянам.

Підрозділи Сил оборони стримують військо РФ на напрямку Горлівка – Торецьк. Бій триває.

На Покровському напрямку українські захисники не дають російським військам просунутися в глибину української території. За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Військо РФ продовжує тиснути на позиції українських оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев’ять атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії росіян поблизу Георгіївки та Парасковіївки.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали понад 180 військових вбитими та пораненими, знищено два танки, дві артилерійські системи та автомобіль.

На Времівському напрямку успіху не мала атака війська РФ біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ РФ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.