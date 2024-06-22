На війні в Україні РФ втратила 1110 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 22 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 533 090 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1110 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 8009 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15383 (+11) од,
- артилерійських систем — 14188 (+28) од,
- РСЗВ — 1106 (+0) од,
- засоби ППО — 861 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11305 (+15),
- крилаті ракети — 2302 (+4),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19204 (+23) од,
- спеціальна техніка — 2369 (+2).
Дані уточнюються.