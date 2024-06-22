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Повітряні Сили: вночі збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів"
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Повітряні Сили: вночі збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів"

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Повітряні Сили: вночі збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів"
Робота ППО. Повітряне командування Південь

У ніч проти 22 червня сили протиповітряної оборони збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього росіяни застосували 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл.– РФ.);
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 4 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ, Балаклава – Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К";
  • 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

У ніч проти 22 червня російське військо знову завдало удару по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Пошкоджене обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони у лікарні.

Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

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