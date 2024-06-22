Повітряні Сили: вночі збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів"

У ніч проти 22 червня сили протиповітряної оборони збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
Усього росіяни застосували 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл.– РФ.);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 4 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ, Балаклава – Крим).
В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
У ніч проти 22 червня російське військо знову завдало удару по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. Пошкоджене обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони у лікарні.
Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.