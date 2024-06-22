США представили проєкт плану щодо обмеження інвестицій у китайські технології

Адміністрація президента США Джо Байдена виклала свої плани щодо стримування модернізації китайської армії за допомогою нової постанови, що обмежує інвестиції США в китайські передові технології.

Про це пише Financial Times

У п’ятницю Міністерство фінансів США оприлюднило пропозиції щодо нового правила, спрямованого на виконання указу, який президент Джо Байден підписав минулого року.

Положення, до якого можуть бути внесені зміни після шеститижневого періоду громадського обговорення, спрямоване на обмеження потоку американських технологій, капіталу та досвіду групам у Китаї, які співпрацюють з китайською армією.

Це крайня спроба США ускладнити доступ до нових технологій для китайських груп, які вважаються загрозою безпеці, і вона доповнить кілька широкомасштабних пакетів експортного контролю, запроваджених протягом останніх двох років.

"Це запропоноване правило покращує нашу національну безпеку, запобігаючи багатьом перевагам, які надають певні інвестиції США — крім простого капіталу — від підтримки розвитку чутливих технологій у країнах, які можуть використовувати їх для загрози нашій національній безпеці", — сказав високопосадовець Міністерства фінансів США Пол Розен.

Постанова запровадить пряму заборону на певні інвестиції та вимагатиме від американських осіб та організацій повідомляти уряд про інші операції. Він також включає можливі винятки, в тому числі для інвестицій у публічні цінні папери або фонди.

Нове правило вплине на все — від інвестицій в акціонерний капітал до боргового фінансування, яке можна конвертувати в акціонерний капітал. Це також стосуватиметься інвестицій з нуля та спільних підприємств. Але це звільнить інвестиції партнерів з обмеженою відповідальністю — благодійних фондів і пенсійних фондів, які засновують венчурний капітал і групи прямих інвестицій.

У Міністерстві фінансів заявили, що це положення запобігатиме використанню американських інвестицій країнами, які "прагнуть розробляти чутливі технології або продукти, які мають вирішальне значення для наступного покоління військових, розвідувальних, стеження чи кіберможливостей", які становлять загрозу для США. Але вона виділила Китай як "країну, що викликає занепокоєння".

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, проте острів вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.